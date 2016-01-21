Ярославль, 21 января, 2016, 17:42 — ИА Регнум. 21 января состоялась пресс-конференция представителей оппозиционных партий Ярославской области. Поводом для общения с прессой послужила инициатива городской фракции партии «Единая Россия» об отмене партийных списков на выборах депутатов муниципалитета Ярославля.

ИА REGNUM

Последний созыв муниципалитета столицы региона избирался по смешанной системе — половина депутатов была избрана по партийным спискам, половина — по одномандатным округам. Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива избирать депутатов муниципалитета Ярославля только по одномандатным округам была озвучена в начале декабря 2015 года, и сразу же вызвала недовольство оппозиции. Дело в том, что 10−15% голосов избирателей за партию на выборах гарантируют ей несколько мандатов в избираемом органе, а в случае исключительно одномандатной системы каждый депутат избирается простым большинством голосов, т. е. для победы может не хватить и 49% по округу.

«Если отменить партийные списки, то на выборах в одномандатных округах победят те кандидаты, у которых больше кошелек. В таком случае муниципалитет Ярославля превратится в «клуб бизнесменов». Такой состав депутатов не будет отражать интересы ярославцев. Я сам, в случае принятия решения об отмене партийных списков, не буду переизбираться, не пойду», — заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин.

Оппозиционеры подчеркивают, что на последних выборах в муниципалитет, проходивших только по одномандатным округам, в городской представительный орган избрались исключительно единороссы. Депутат Ярославской областной думы от ПАРНАСа Василий Цепенда отметил, что принятие решение об отмене партийных списков выгодно только партии «Единая Россия».

«Представители «Единой России», предлагая такое решение, поступают очень технологично. Они понимают, что таким образом шансы оппозиционеров избраться в муниципалитет становятся минимальны, и все места займут их представители», — считает Василий Цепенда.

Вскоре пресс-конференция превратилась по сути в совещание оппозиционных партий о дальнейших действиях оппозиции по предотвращению принятия решения об отмене партсписков.

Абсолютно неожиданным стало заявление присутствующего на пресс-конференции заместителя губернатора Ярославской области Юрий Бойко, который заверил региональных политиков, что Правительство Ярославской области заинтересовано в сохранении межпартийного диалога в муниципалитете Ярославля, а следовательно, выступает за сохранения партийных списков.

«Развитие демократических институтов — длительный процесс, нужно развивать политические партии. Это социальный лифт, это политический лифт. Нам все равно, «Патриоты России» или ЛДПР — главное, чтобы палитра мнения была широкой. Мы выступаем за развитие политических институтов. Нам важно сохранить смешанную систему выборов. Это официальная позиция руководства области. В руководстве ярославской «Единой России» эту позицию разделяют», — сказал заместитель губернатора Ярославской области Юрий Бойко.

Такое выступление куратора внутренней политики в регионе привело к парадоксальной идее — ярославские оппозиционеры предложили обратиться к высшему региональному руководству «Единой России» с жалобой на инициативу городских коллег.

По итогам пресс-конференции было принято решение о проведении межфракционного «круглого стола» по данному вопросу. «Круглый стол» планируют провести в Ярославской областной думе уже на следующей неделе.

В пресс-конференции приняли участие председатель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев, председатель фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин, депутат Ярославской областной думы, лидер регионального отделения ПАРНАСа Василий Цепенда, депутат Ярославской областной думы, координатор Ярославского отделения ЛДПР Андрей Потапов, лидер ярославских «Патриотов России», депутат муниципалитета Вера Никольская, председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Валерий Байло и депутат Ярославской областной думы от КПРФ Елена Кузнецова, секретарь бюро совета регионального отделения «справедливоросов» Михаил Малеев.