Ярославль, 21 января, 2016, 17:18 — ИА Регнум. 24 января в Ярославле начнется гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы Ярославии», которая является отборочным туром телеигры «Умницы и умники» на 1 канале. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор ярославского регионального инновационно-образовательного центра «Новая школа» Ирина Леонова.

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Победители областной игры будут представлять Ярославскую область в играх на 1 канале. В этом году в состязаниях примут участие 60 десятиклассников из Ярославля, Ярославского района, Рыбинска, Углича, Данилова и Тутаева. В четвертьфинале им предстоит ответить на вопросы по темам «Рыбинск в истории и куль туре Ярославского края» и «Ярославцы — защитники земли русской».

Финал региональной игры состоится 24 марта в театре имени Волкова. В финале школьникам придется отвечать на вопросы о кинематографе. На финальные игры традиционно приедет автор и ведущий игры «Умницы и умники», заведующий кафедрой мировой литературы МГИМО Юрий Вяземский. Он будет лично участвовать в отборе претендентов на игры в Москве.

«Победители прошлогодних игр уже выступили в этом году в Москве в играх на 1 канале. В полуфинал прошел ученик школы № 43 Максим Телушкин», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор ярославского регионального инновационно-образовательного центра «Новая школа» Ирина Леонова.

В роли судей «Умников и умниц Ярославии» выступят преподаватели факультета русской филологии и культуры ЯГПУ им. Ушинского, МУБиНТа, а также ректор Рыбинского государственного технического университета Валерий Полетаев. Телеверсию олимпиады «Умники и умницы Ярославии» жители региона смогут увидеть на телеканале «Первый Ярославский».