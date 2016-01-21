Калининград, 21 января, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Руководитель представительства МИД России в Калининграде Павел Мамонтов призвал глав приграничных с Литвой и Польшей муниципалитетов воздержаться от инициатив самовывоза советских памятников из сопредельных стран. Об этом дипломат заявил сегодня, 21 января, на заседании в региональном правительстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM с места события.

Глава представительства МИД России в Калининграде Павел Мамонтов

«Хочу прокомментировать позывы некоторые глав муниципалитетов — прежде всего, Советска и Черняховска, которые говорят — давайте заберём скульптуры с Зелёного моста в Вильнюсе или барельеф Черняховского в Польше, — сказал Мамонтов. — Это неправильная позиция и я призываю воздержаться».

По словам представителя МИД, «таким образом мы создаём прецедент, когда там будут говорить — Калининградская область забирает всё советское старьё, и мы столкнемся с тем, что однажды эти страны свалят всё нужное и ненужное на пограничном пропуске, мол, забирайте».

На слова дипломата отреагировал мэр Янтарного городского округа Алексей Заливатский: «Мы несколько раз вместе с представителями города Мамоново выезжали в Польшу, приводили в порядок памятник Черняховскому в Пененжно, а сейчас, когда его сняли, какие-то челябинские бизнесмены заявляют, что заберут его. Как к этому относиться?»

На эту реплику Павел Мамонтов ответил: «Право принятия решения по таким вопросам принадлежит МИДу Российской Федерации, и я знаю, что сейчас наши коллеги работают над этим».

ИА REGNUM уточняет, что минувшей осенью в литовской столице были демонтированы скульптурные группы, изображающие студентов, колхозников, рабочих и солдат Литовской ССР. После этого демарша мэр приграничного с прибалтийской республикой города Советска Николай Воищев обратился к градоначальнику Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу с предложением забрать монументы. Литовский мэр в свою очередь предложил обменять скульптуры на некие «ценности и документы Литвы», которые хранятся в России.

В случае с барельефом генерала Ивана Черняховского, демонтированного в городке Пененжно, то с просьбой принять памятный знак к польским властям обратился глава Черняховского района Сергей Щепетильников. Одновременно к мэру Пененжно обратился бизнесмен из Магнитогорска Алексей Гараев, заявивший, что готов выкупить барельеф в обмен на 30 тонн пшеницы и колокол.