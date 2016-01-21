Москва, 21 января, 2016, 18:49 — ИА Регнум. В Москве готовится к открытию VIII Международный фестиваль современного кино «2morrow/Завтра». Смотр пройдёт в Музее Москвы с 26 по 31 января. В течение шести дней вниманию зрителей будут представлены современные фильмы конкурсного и внеконкурсных показов, отражающие фестивальную тематику. Темами нынешнего года станут «Границы» — между видами искусств, разными странами, своим и чужим, а также «Другой» — как носитель иной национальной, социальной или духовной идентичности.

Цитата из к/ф «Франкофония. Лувр под немецкой оккупацией». реж. Александр Сокуров. 2015. Франция-Германия-Нидерланды В центре фильма — музей «Лувр» во время оккупации Франции нацистами

Откроет Фестиваль документально-игровой фильм «Франкофония. Лувр под немецкой оккупацией» режиссёра Александра Сокурова. Картина была впервые представлена на 72-м Венецианском кинофестивале в сентябре прошлого года и за несколько месяцев успела объехать множество киносмотров Европы и России. Фильм был представлен в Торонто, Лондоне, показан на открытии IX Фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей», V Фестиваля кино России и других стран СНГ в Тбилиси, участвовал во многих внеконкурсных программах.

В центре фильма — музей «Лувр» во время оккупации Франции нацистами, но сюжетная линия то и дело переносит зрителя в наши дни. Таким образом действие происходит в двух временных зонах. Режиссёр-рассказчик по ходу фильма обсуждает его с кинозрителями, обращаясь к ним напрямую с вопросами о прошлом, будущем, об истории. «Франкофония» включает элементы игрового и документального кино, компьютерную графику, хронику военных лет, фотографии, изображение, обработанное под старину.

На Венецианском кинофестивале фильм получил Награду Mimmo Rotella и Приз Fedeora за лучший евро-средиземноморский фильм.

В конкурсной программе «2morrow/Завтра» — 10 кинокартин, среди которых:

«Те, кто падает, могут летать» австрийского режиссера Петера Бруннера , получивший специальный приз жюри фестиваля в Карловых Варах;

, получивший специальный приз жюри фестиваля в Карловых Варах; «Шевалье» греческого режиссера Афины Ракель Цангари , который стал лучший фильм на фестивале в Лондоне, получил приз зрительских симпатий на фестивале в Салониках и специальное упоминание жюри на фестивале в Сараево;

, который стал лучший фильм на фестивале в Лондоне, получил приз зрительских симпатий на фестивале в Салониках и специальное упоминание жюри на фестивале в Сараево; «Коза» словацкого режиссера Ивана Остроховского , участник Берлинского фестиваля, обладатель приза за лучшую режиссуру и приза ФИПРЕССИ на фестивале в Висбадене;

, участник Берлинского фестиваля, обладатель приза за лучшую режиссуру и приза ФИПРЕССИ на фестивале в Висбадене; «Эволюция» французского режиссера Люсиль Хадзихалилович , получивший специальный приз жюри на фестивале в Сан-Себастьяне и приз за операторскую работу на фестивале в Стокгольме.

Россию на конкурсе представит 23-летний выпускник ВГИКа, мастерской Владимира Хотиненко, Владимир Бек. Его фильм «Птичка» рассказывает историю взросления и юношеской любви. Картина стала второй серьёзной работой молодого режиссёра, уже успевшего обратить на себя внимание своим первым фильмом «Без кожи», кстати, тоже о подростковой любви.

Фильмом закрытия «2morrow/Завтра» станет криминальный детектив «Больший всплеск» итальянского режиссёра Лука Гуаданьино — ремейк мелодрамы «Бассейн» 1969 года с Аленом Делоном и Роми Шнайдер в главных ролях. Рок-звезда Марианн Лэйн отдыхает на острове со своим женихом. Неожиданно идиллию рушит приезд старого друга и тайного любовника Лэйн.

Фильм вошел в основной конкурс Венецианского кинофестиваля 2015 года и получил Премии Best Innovative Budget и Soundtrack Stars Award. В широком прокате «Больший всплеск» появится в мае этого года.

В состав жюри «2morrow/Завтра» вошли израильский режиссер и сценарист Надав Лапид, чьи фильмы были показаны в Локарно и в Канне, литовская актриса театра и кино Северия Янушаускайте, обладательница премии Фестиваля «Кинотавр» за лучшую женскую роль и приза «Золотой орел» за лучшую женскую роль второго плана, казахстанский оператор Азиз Жамбакиев, работавший в фильмах «Риэлтор» (2011), «Уроки гармонии» (2013) и «Черная курица» (2015). От России в жюри актриса и режиссер Наталья Кудряшова, получившая диплом Гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале «Кинотавр» за свой первый полнометражный фильм «Пионеры-герои».

В рамках Фестиваля также пройдут встречи с известными российскими и зарубежными деятелями киноиндустрии, которые поделятся своими знаниями из профессиональной практики. Организует встречи киношкола 2morrow.

Идея создания «2morrow/Завтра» принадлежит режиссеру Ивану Дыховичному. Киносмотр был впервые открыт в Москве в 2007 году, тогда были сформулированы основные принципы его программной политики. Отказавшись от красных дорожек и других атрибутов официоза, Фестиваль предложил альтернативный подход к организации культурных событий.

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