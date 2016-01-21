Сантьяго, 21 января, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Из-за лесных пожаров чилийские власти объявили тревогу в четырех населенных пунктах страны. Тревога объявлена в городах Ла-Калера (провинция Кильота), Койайке (провинция Койайке, Кильпуэ (провинция Марга-Марга), Мауле (провинция Талька), передает El Mostrador.

podrobnosti.ua Лесные пожары

В Койайке объявлена тревога из-за лесного пожара, который начался на горе Дивисадеро, вблизи жилых домов. Пожар охватил полосу, где растут дикие сосны.

В Ла-Калера растут заросли кустарника, пастбище и эвкалиптовый лес. В зоне проходят ещё несколько лесных пожаров меньшего масштаба. По данным полиции, пожары идут в районах, где наблюдается высокая температура воздуха и сильный ветер.

С объявлением тревоги региональные власти имеют возможность мобилизовать все необходимые средства для борьбы с пожарами.