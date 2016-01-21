Москва, 21 января, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Российские власти отреагировали на заявление украинского президента Петра Порошенко о создании неких международных механизмов по возрасту Крыма в состав Украины. С соответствующим заявлением выступил сегодня, 21 января, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

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Ранее сегодня стало известно, что на Украине в рамках так называемого «представительства президента в Автономной республике Крым» (ведомство, которое работает в Херсоне) создана «Служба по вопросам деоккупации и реинтеграции полуострова».

Службе поручено «обеспечить работу с переселенцами из Крыма и наладить международные контакты, связанные с проблемой полуострова». Также орган должен заниматься разработкой стратегии по возвращению Крыма. Размещено представительство будет в Херсоне.

Также Порошенко заявлял, что необходимо создать некую международную площадку для переговоров о возвращении Крыма. Он предлагает использовать формат переговоров «Женева-плюс» — «с участием наших партнеров из ЕС, из США и, возможно, стран-подписантов Будапештского меморандума».

Сегодня на Международном экономическом форуме в Давосе министр финансов Украины Наталья Яресько заявила, что Киев намерен запустить новую дипломатическую инициативу по возвращению Крыма.

В Кремле не заставили себя долго ждать и отреагировали на очередные попытки Киева игнорировать волю народов Крыма.

Песков заявил, что вопроса Крыма как такового не существует, поэтому невозможно обсуждать этот вопрос. Позиция Москвы неизменна — народы Крыма высказались на референдуме за воссоединение с Россией и это произошло. Теперь Крым и Севастополь — субъекты Российской Федерации. В Конституции Российской Федерации не предусмотрен выход субъектов из её состава.