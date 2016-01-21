Москва, 21 января, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Законопроект о новой памятной дате — Дне Победы над милитаристской Японией, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января. Поправками устанавливается новая памятная дата России: 2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 г.).

GordonL Самурай

Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», установивший новую памятную дату России: 2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 г.), неполно, а значит, неправильно отражает суть победы страны, одержанной над милитаристской Японией и зафиксированной Актом о безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 г., противоречит отдельным статьям Конституции Российской Федерации, международному праву, умаляет саму победу, ущемляет конституционные права и достоинство граждан России, считают парламентарии.

Действующий закон не только нарушил, но и лишил Россию права на историческую память и победу над милитаристской Японией, одержанную 2 сентября 1945 года, считают в КПРФ. В Госдуме отмечают, что Курильские острова и южная часть Сахалина отошли под юрисдикцию Советского Союза в полном согласии с основными союзниками по Второй мировой войне, что зафиксировано в основополагающих международных документах — Ялтинском 1945 г. и Потсдамском 1945 г., Актом о безоговорочной капитуляции Японии 2 сентября 1945 года.

«Внесение изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» исключает возможность предъявлять какие-либо новые претензии ни победителям (России) к побежденным (Японии), ни побежденным (Японии) к победителям (России), а также исключает противоречия с Конституцией Российской Федерации», — указали депутаты.