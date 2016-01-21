Пекин, 21 января, 2016, 16:27 — ИА Регнум.



auto.ycwb.com Brilliance H3

В сети появились фотографии новинки китайского автопрома — седана Brilliance H3. Официальная премьера автомобиля состоится весной на Пекинском автосалоне.

По заверениям производителя, продажи нового Brilliance H3 начнутся сразу после его официальной презентации. Судя по фотографиям, экстерьер и интерьер нового седана от Brilliance скопированы у японской Mazda 6.

Что касается технических характеристик, то производитель пока не делал никаких заявлений. Однако кое-что уже прояснилось: на фотографии замечена версия Brilliance H3 с автоматической коробкой переключения передач.

Кроме того, сфотографированный автомобиль оснащен большим дисплеем, функцией запуска двигателя с кнопки и трехспицевым рулем с кнопками управлением мультимедийной системой, пишет «Тайпин цичэ».

Судя по тому, что на дверях замеченного седана красуется надпись «Сoming soon» и название автомобиля, можно сделать вывод, что фотографии попали в сеть неслучайно. Скорее всего, таким образом Brilliance подогревает интерес автолюбителей из КНР к своему новому продукту.