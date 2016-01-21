Пятигорск, Ставропольский край, 21 января, 2016, 16:08 — ИА Регнум.



YouTube Танец снегоуборщика

В интернете набирает популярность ролик, на котором запечатлен грациозный танец снегоуборочной техники Пятигорска (Ставропольский край).

Вращение на двух передних колесах, глубокие поклоны с опорой на ковш — такие сложные трюки продемонстрировал водитель неприспособленной для этого техники.

Таким образом водитель решил скрасить свои будни и повеселить прохожих на одной из улиц Пятигорска. Кто-то из людей снял ролик и выложил в сеть.

Теперь ролик стремительно набирает просмотры, а водитель снегоуборочной техники вернулся к своей монотонной работе. Так он продемонстрировал, что можно любить всякую работу и найти способ сделать ее разнообразной и интересной.