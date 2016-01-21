Москва, 21 января, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Официальная Москва не увидела ничего нового в обнародованном в Великобритании расследовании смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. Об этом 21 января в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

dozor.com.ua Театр теней

«Сегодня был обнародован доклад главы так называемого «публичного расследования обстоятельств смерти Литвиненко». После первичного изучения доклада мы вынуждены констатировать, что результат полутора лет закулисных игр оказались вполне ожидаемыми. Никакого новаторства в результатах мы не увидели. Это стало логичным итогом квазисудебного процесса, разыгранного британским судом и властью», — сказала Захарова.

По словам Захаровой, цель у расследования была одна — очернить руководство РФ.

Она также напомнила, что принятая в Великобритании форма расследования не является и не являлась ни прозрачной, ни гласной, причём как для российской стороны, так и для британской общественности: «Процесс изобиловал закрытыми заседаниями с изобилием «секретных данных спецслужб» и «засекреченных свидетелей».

Захарова отметила, что в Москве неоднократно говорили, что западные коллеги России занимаются театром абсурда: «Всё, что развивалось вокруг «публичного расследования» дела Литвиненко — это уже не театр абсурда, а театр теней. Всё происходило закрыто, засекречено. Вывод один: использование подобных методов даёт все основания сомневаться в беспристрастности расследования».

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что расследование «дела Литвиненко» было непрозрачным, скрытым и максимально политизированным: «Напомню, что к середине 2014 года, когда МВД Великобритании приняло решение о начале расследования, при невыясненных обстоятельствах погибли два ключевых свидетеля — Дэвид Уэст, владелец ресторана в Лондоне, а также олигарх Борис Березовский. Агата Кристи отдыхает, конечно».

Захарова признала, что национальная безопасность, «ради которой всё делается в Великобритании», ассоциируется со смертью граждан, в том числе и граждан РФ.

Напомним, Александр Литвиненко — подполковник госбезопасности, в 1988—1999 годах — сотрудник КГБ — ФСБ. Являлся критиком российских властей и лично Владимира Путина.

В 1998 году на пресс-конференции с группой сотрудников Литвиненко публично заявил, что начальство приказало им убить Бориса Березовского. В 2000 году после возбуждения в отношении него ряда уголовных дел бежал с семьёй в Великобританию, где власти предоставили ему политическое убежище, впоследствии начав сотрудничать с британской разведкой. Умер в 2006 году в результате отравления полонием-210.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что доклад британских специалистов по смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко на сегодняшний день не находится в сфере тем, интересных Москве.

«Честно говоря, это не находится сейчас в сфере тем, которые представляют для нас интерес. Это расследование, которое происходит в Великобритании, и в данном случае это не тема, которая интересна для нас и находится на нашей повестке дня», — сказал Песков.

Вместе с тем, он отметил, что в Москве намерены ознакомиться с докладом после его публикации: «Безусловно, после того как материалы какие-то появятся и будут опубликованы, мы с ними ознакомимся».