Тутаев, Ярославская область, 21 января, 2016, 15:27 — ИА Регнум. В Воскресенский собор города Тутаева Ярославской области привезли икону Всемилостивого Спаса, побывавшую в космосе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил настоятель собора иерей Василий Мозяков.

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Побывавший в космосе образ — список знаменитой чудотворной иконы Всемилостивого Спаса из Воскресенского собора. Список, выполненный в иконописной мастерской Рыбинска, взял с собой на Международную космическую станцию космонавт Антон Шкаплеров. Его работа на МКС длилась 200 дней. Причем икона побывала даже в открытом космосе. Вернувшись из экспедиции, космонавт привез икону в Воскресенский собор, где она теперь и будет находиться.

«Космонавтам разрешается взять с собой на орбиту не более килограмма личных вещей. Поэтому икона очень небольшая, размером с ладошку. Но это настоящая написанная художником икона. Находясь на орбите и вращаясь вокруг нашей планеты, она освящала Землю. Прихожане спрашивали меня, о чем молиться перед этой иконой? Пришла мысль, что, поскольку она побывала на такой высоте, перед ней можно молиться о наших воздушных путешествиях», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM настоятель настоятель Воскресенского собора иерей Василий Мозяков.

В Воскресенском соборе по случаю принесения иконы состоялся молебен, который возглавил епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин. Перед прихожанами выступил и сам космонавт Антон Шкаплеров, вспомнивший эпизод, когда во время Великой Отечественной войны самолет с одной из чудотворных икон облетал позиции советских войск. В молебне приняли участие воспитаники «Православной школы» Романов-Борисоглебска (Тутаева) и прихожане собора.

Российские космонавты регулярно бывают в Воскресенском соборе Тутаева, дружат с его священниками и прихожанами. Именно здесь крестился и венчался другой российский космонавт — Юрий Маленченко.