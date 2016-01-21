Кишинёв, 21 января, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту массовых беспорядков, произошедших накануне у здания парламента. Как сообщили 21 января в пресс-службе Генпрокуратуры, следственная группа «предпринимает все предусмотренные законодательством действия для объективного и полного расследования обстоятельств дела, а также для установления всех лиц, причастных к совершению и провоцированию насильственных действий», передает корреспондент ИА REGNUM. Следователи также проводят оценку ущерба нанесенного имуществу парламента и правоохранительных органов.

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По уточненным данным, в результате произошедших столкновений между протестующими и полицией пострадали 31 человек, включая 27 сотрудников полиции и четверых гражданских лиц. 11 полицейских были госпитализированы.

Тем временем с утра 21 января в Кишиневе возобновились массовые антиправительственные протесты. Сторонники «проевропейской» платформы «Достоинство и правда» и «пророссийских» Партии социалистов и «Нашей партии» объединились и митингуют у здания парламента. Новых попыток штурма административных зданий и столкновений с полицией пока не отмечается.

Между тем ранее назначенная на утро встреча представителей властей с протестующими была перенесена на вторую половину дня.

Парламент Молдавии 20 января на срочно созванном заседании утвердил правительство выдвиженца Демпартии Павла Филипа голосами 57 депутатов, вошедших в парламентское большинство, созданное под эгидой ДПМ.

Это спровоцировало столкновения между протестующими у здания парламента оппозиционерами и полицией. Манифестанты пошли на штурм парламента, прорвали полицейские кордоны и ворвались в здание. Позже они освободили здание, но пообещали продолжить протесты в режиме нон-стоп и не допустить приведения правительства к присяге.

Ближе к полночи, однако, стало известно, что правительство Филипа было тайно приведено к присяге, хотя в пресс-службе президента сообщали, что это произойдет не ранее 21 января. Утром 21 января пресс-секретарь президента Влад Цуркану подал в отставку, признав, что «дезинформировал общественность».

ЕС, США, Румыния и Россия призвали власти и общество Молдавии сохранять спокойствие и избегать насилия.