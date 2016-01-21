Владивосток, 21 января, 2016, 15:19 — ИА Регнум. У друзей из Приморского сафари-парка — тигра Амура и козла Тимура — появился сосед — леопард из Чехии. Он поселился неподалёку от знаменитых животных — в соседнем вольере, передают «Вести» со ссылкой на директора сафари-парка Дмитрия Мезенцева.

academic.ru Дальневосточный леопард

Костин пояснил, что леопард нормально перенёс перелёт, и сейчас осваивается на новом месте. Директор отметил, что животному необходим период адаптации: нужно привыкнуть к новому климату и обстановке. Поэтому посетители смогут познакомиться с леопардом лишь в следующем месяце.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, леопард родился в Чехии, в Пражском зоопарке. Предполагается, что скоро в парке появится и самка дальневосточного леопарда, ее привезут из зоопарка Швеции.