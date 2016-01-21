Пекин, 21 января, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Интернет-пользователи из Китая обеспокоены новостями из Давоса, где сейчас проходит Всемирный экономический форум. Причиной волнения стал доклад, опубликованный на официальном сайте международного форума.

everydayhealth.com Китайский рабочий

Китайцы активно обсуждают в Сети известия о грядущей Четвертой промышленной революции, в результате которой миллионы человек потеряют работу.

Согласно докладу, опубликованному 20 января, более 5 млн человек потеряют свои рабочие места в ближайшие несколько лет. По мнению авторов доклада, подобные разрушительные изменения на рынке труда в первую очередь ударят по развивающимся странам, пишет «Наньцзао жибао».

В китайском сегменте сети Интернет не утихают споры о реальности прогнозов некоторых западных специалистов, предсказывающих стагнацию китайской экономики.

Новость о возможном массовом сокращении рабочих мест серьезно обеспокоила граждан КНР.