Москва, 21 января, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Одной из важнейших задач в вопросе развития дополнительного образования в России — это более широкое вовлечение детей в программы технического и инженерного творчества, заявил на заседании правительства России 21 января министр образования Дмитрий Ливанов. От отметил, что, в частности, планируется и дальше развивать сеть детских технопарков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам министра образования, сейчас занятиями в кружках естественно-научной и технической направленности охвачены лишь 10% детей. «Планируем увеличить этот показатель в 2−2,5 раза к 2020 году. В том числе с этой целью вместе с агентством стратегических инициатив реализуется новый проект, который называется «Новая модель системы дополнительного образования детей», предусматривающий создание в Российской Федерации сети детских технопарков. Первые из них уже созданы, будем дальше продолжать эту работу», — заявил он.

Отметил, как ранее сообщил Ливанов, в рамках рассматриваемой сейчас программы повышения доступности дополнительного образования, планируется значительно увеличить присутствие в данной сфере негосударственных структур. По словам министра, сейчас доля частного сектора в допобразовании не превышает 1%. В ближайшее время в Госдуму планируют передать законопроект о внесении соответствующих изменений в федеральный закон «Об образовании».

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Также Ливанов сообщил о скором старте конкурсного отбора негосударственных структур, занятых в допобразовании и претендующих на бюджетные субсидии.

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