Москва, 21 января, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Законопроект об исключении коэффициента, зависящего от мощности двигателя, из ОСАГО и одновременном установлении коэффициента в зависимости от числа ДТП водителя внес в Госдуму депутат Алексей Журавлев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 21 января. Доводы о том, что мощность двигателя транспортного средства напрямую связана с возможностью наступления страхового случая, на практике оказываются несостоятельны, указал парламентарий.

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Так, приводит он данные, по результатам исследований, приведенных в 2013 году южным региональным центром «АльфаСтрахование», наиболее часто в дорожно-транспортные происшествия попадают автомобили, не обладающие двигателями большой мощности — ВАЗ (33,6%), ГАЗ (5,9%), Hyundai (4,8%). Объяснение этому факту простое — указанные автомобили наиболее распространены в России, отметил он.

«Вместе с тем аналогичные исследования в других странах, например в Германии или на Украине, вообще не находят взаимосвязи с марками автомобилей и их мощностными характеристиками. По результатам этих исследований в большей степени вероятность наступления ДТП зависит не от мощности автомобиля, а от его цвета, а также от менталитета водителя», — полагает депутат.

В этой связи законопроектом предлагается вместо отменяемого коэффициента внести новый коэффициент, зависящий от наличия или отсутствия у водителя административных правонарушений в области дорожного движения в течение одного года, предшествующего дню заключения договора обязательного страхования.

Факты многократного нарушения правил дорожного движения в течение года должны напрямую влиять на увеличение страховой премии, поскольку нарушения правил дорожного движения увеличивают вероятность наступления страхового случая, полагает он, отсутствие нарушений должно влиять на уменьшение страховой премии.

Также законопроектом предлагается установить исчерпывающий перечень возможных коэффициентов, применяемых при определении страховой премии по договору обязательного страхования, для исключения возможности регулирования данного вопроса на уровне нормативно-правовых актов Банка России.