Оренбург, 21 января, 2016, 13:55 — ИА Регнум. В Оренбургской области во всех подразделениях УФСИН региона отмечено увеличение объема товаров и услуг за 2015 год. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 января в пресс-службе ведомства, выпуск товаров и услуг по всем подразделениям за 2015 год составил 115% от запланированного объема производства на сумму 724,7 млн рублей.

specofka.com Швейное производство

Выполнение плана по выпуску промышленной продукции составило 109% на сумму 423,9 млн рублей. Средний процент выполнения норм выработки составил 68%, среднероссийский показатель — 64,1%. Заработная плата на один человеко-день составила 169 рублей без начисления налогов, что выше 2014 года на 37,07 рубля.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области, на расширенной коллеги по поводу итогов регионального УФСИН за 2015 год, глава Оренбуржья положительно оценил, что в непростых экономических условиях уголовно-исполнительная система развивает швейное и мебельное производства, обеспечивает себя мясом, яйцом, овощами, печет хлеб и пастеризует молоко для жителей области. Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций и их руководитель добились 100-процентного привлечения к труду лиц, отбывающих наказание в виде обязательных и исправительных работ. Во многом благодаря работе уголовно-исполнительных инспекций вновь снизился уровень повторной преступности среди осужденных без изоляции от общества.

По данным УФСИН по региону, в 2015 году филиалы ФКУ УИИ исполняли наказания в отношении 11 521 осужденного без изоляции от общества (в 2014 году — 12 927), в том числе в отношении 351 несовершеннолетнего (в 2014 году — 319).