Москва, 21 января, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) может быть установлен дифференцировано с 1 июля 2016 года, он может составить 90% от прожиточного минимума в субъектах РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 января, об этом заявил вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»).

Цитата из классического английского скетча Богатый, середняк, бедный

«С первого июля МРОТ может быть установлен дифференцировано, и будет составлять 90% от прожиточного минимума в субъектах федерации. Такой подход позволит вывести зарплаты из «тени», а также улучшить поступление средств в бюджет — заявил депутат.

По мнению Исаева, одним из ключевых направлений для роста покупательной способности должно стать повышение минимального размера оплаты труда. В противном случае, предупредил вице-спикер Госдумы, возможны последствия в виде либо выдачи «черной» зарплаты, либо увеличение рабочего времени сверх восьми часов. «Оба варианта не допустимы. Возможным решением должно стать введение дифференцированного МРОТ», — отметил парламентарий.