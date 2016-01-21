Пекин, 21 января, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Китайские ученые получили первый данные со спутника Wukong, отправленного на поиски темной материи в космосе. Спутник собрал более 100 млн частиц, среди которых, возможно, находятся остатки темной материи.

plurrimi.com Галактика

Ученые из Академии наук КНР приступили к калибровке оборудования спутника. Ежедневно Wukong посылает на Землю более 20 ГБ различных данных. Обработка такого количества данных стала возможна благодаря функционированию 128 мощных микропроцессов на борту спутника.

Сразу после окончания калибровки оборудования, группа ученых приступит к непосредственному поиску остатков темной материи, которые смогут раскрыть историю возникновения вселенной, пишет «Сина синьвэнь».

17 декабря 2015 года на космодроме Цзюцюань состоялся успешный запуск ракеты Long March 2-D, которая вывела спутник Wukong на орбиту. Главной миссией Wukong стал поиск темной материи — особого вещества, не испускающего и не взаимодействующего с электромагнитным излучением.