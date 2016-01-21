Рочестер, США, 21 января, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Далай-лама XIV прибыл в США для лечения заболевания внутренних органов. Он находится в клинике Мейо (Миннесота, США), передает телекомпания ABC News.

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«80-летний далай-лама находится в клинике Мейо в штате Миннесота, ему оказывается лечение, связанное с простатой», — сообщает телекомпания.

Визит тибетского духовного лидера в США был связан с необходимостью поправить здоровье. В медицинском учреждении Далай-лама будет обследован и пройдёт курс лечения.

«Его организм хорошо реагирует на лечение, и скоро он пойдет на поправку», — оценил состояние пациента его лечащий врач.

Напомним, что Далай-лама XIV (Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо) — духовный лидер последователей тибетского буддизма. В 1989 году он получил Нобелевскую премию мира. В 2007 году награждён Золотой медалью Конгресса США.

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