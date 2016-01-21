Киев, 21 января, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц компании Coca-Сola и PepsiCo за публикацию ими в интернете карт, на которых Крым обозначен как территория России. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат Верховной рады Георгий Логвинский.

hh.ru Coca Cola

Парламентарий сослался на письмо прокуратуры, полученное в ответ на его запрос. Прокуратура Автономной Республики Крым при Генеральной прокуратуре Украины начала уголовное производство 11 января «по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.364−1 УК Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»)», — говорится в ответе.

По информации депутата, «в отношении преступлений, предусмотренных статьями 110 и 229 УК Украины, продолжается проверка». Статья 110 — это «Незаконное использование знака товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара», а 229 — «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Напомним, что 30 декабря на официальной странице Coca-Cola в соцсети «Вконтакте» была опубликована карта России, на которой не был указан Крым. После того, как российские пользователи начали массово высказывать свое недовольство ею, компания в ночь на 5 января опубликовала новую карту, на которой Крым был обозначен территорией РФ, и принесла свои извинения перед гражданами России.