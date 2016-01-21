Москва, 21 января, 2016, 13:01 — ИА Регнум. В Москве зафиксирована первая смерть от свиного гриппа в 2016 году.

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Известно, что женщина — 37-летняя уроженка Таджикистана — поступила в столичную городскую больницу №31 два дня назад с атипичной пневмонией. Экспресс-анализ выявил у нее штамм A/H1N1.

Все усилия медиков оказались напрасными — в ночь на 21 января пациентка умерла в реанимации.

LifeNews передает, что в реанимации с таким же диагнозом в тяжелом состоянии находится 47-летний мужчина.

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