Киев, 21 января, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Переговоры между Россией и США, на которых решается судьба Донбасса, без участия Украины, не означают наличия какой-либо «тайной игры». Об этом заявил в эфире «112-Украина» представитель администрации президента Украины по вопросам «АТО» Андрей Лысенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Все, что происходит у нас в Донбассе, — фиксируется, документируется и снимается, а потом передается в международные структуры. То, что встречаются представители США и РФ без Украины, — это не означает, что кто-то играет свою какую-то потайную игру», — сказал Лысенко.

В администрации Порошенко считают нормальным явлением переговоры по Донбассу без участия Украины, поскольку интересы Киева в этом случае представляют американские дипломаты.

«Мы понимаем, что как раз у представителя США наши аргументы, наша доказательная база, и в принципе, они выступают адвокатами Украины на этом уровне. И как раз, имея за собой силу, они также имеют определенные рычаги для того, чтобы решать этот вопрос без участия представителей Украины», — сказал чиновник.

И хотя Украина хотела бы присутствовать на переговорах США и РФ, но «не против таких встреч» без участия киевских дипломатов, отметил Лысенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Госсекретарь США Джон Керри встретились в Цюрихе для обсуждения ситуации на Украине и в Сирии. Ранее в двухстороннем формате украинский кризис обсуждали помощник Госсекретаря США Виктория Нуланд и советник российского президента Владислав Сурков.