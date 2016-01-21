Москва, 21 января, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Биржевой курс американской валюты за два часа превысил отметку в 85 рублей. Европейская валюта преодолела барьер в 93 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По состоянию на 12:40 мск биржевой курс доллара составляет 85,03 рубля.

Курс евро по состоянию на 12:20 мск составил 93,7 рубля. Далее европейская валюта несколько снизилась и к 12:40 мск опустилась до 93,00 рубля.