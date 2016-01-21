Москва, 21 января, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В Кремле отказались признавать существование педалируемого Киевом вопроса Крыма. Соответствующее заявление для журналистов 21 января сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Вопроса Крыма как такового не существует», — сказал Песков.

В этой связи, подчеркнул пресс-секретарь главы государства, невозможно обсуждать вопрос Крыма «как таковой».

Напомним, министр финансов Украины Наталья Яресько «на полях» форума в Давосе заявила, что в ближайшее время Киев намерен запустить новую дипломатическую инициативу по возвращению Крыма.

По ее словам, в этом году Украина намерена «активизировать процесс возвращения полуострова». В этом вопросе Киев планирует «создать нечто большее, чем «женевский формат», чтобы начать диалог о том, как вернуть Крым на Украину».

«Мы не согласны с отсоединением Крыма», — заявила министр финансов.

Впоследствии глава комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая заявила, что слова Яресько свидетельствуют о намерении украинских властей продолжить провокации в отношении полуострова.

«Гражданка Америки Наталья Яресько, делегированная как часть экспорта булочек Нуланд министром финансов в Украину, раскрыла планы родной дипломатии «по-американски», — считает Яровая.

«Заявление Яресько о новых дипломатических шагах по возвращению Крыма — это по сути заявление о новых провокациях и неправомерных действиях в отношении граждан суверенной юрисдикции, установленной высшей формой цивилизованной демократии международного права — всенародным референдумом жителей Крыма и Севастополя», — отметила парламентарий.

По ее мнению, «заявление Яресько — это скорее ересь о дипломатии, как, собственно, и сам факт существования иностранных министров в Украине — это ересь о народной власти в стране».