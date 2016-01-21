Астана, 21 января, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Основные факторы, влияющие на курс тенге — стоимость барреля нефти и колебания российского рубля. Об этом и основных характеристиках текущей финансовой ситуации в стране сегодня, 21 января, рассказал председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев в ходе пресс-конференции.

National Bank of Kazakhstan Тенге

«Поскольку те риски, которые мы оговаривали на прошлой пресс-конференции — падение цены на нефть ниже 30 долларов США за баррель (с начала года нефть снизилась на 26%) и ослабление российского рубля более чем на 10% — реализовались, то в настоящее время мы наблюдаем формирование курса на новом уровне», — заявил Акишев.

Взаимосвязь курсов тенге и рубля глава Нацбанка пояснил экономической интеграцией стран: «В условиях Единого экономического пространства Казахстана и России курс национальной валюты реагирует на колебания российского рубля. Однако эта политика позволяет нейтрализовать угрозы с точки зрения платежного баланса и способствует сохранению конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. В настоящее время устранен дисбаланс по реальному обменному курсу тенге к российскому рублю, который наблюдался в конце 2014 — в начале 2015 года».

Данияр Акишев подчеркнул, что Нацбанк будет придерживаться политики свободного обменного курса тенге, «не имеет ориентиров по обменному курсу и не прогнозирует его значения на любой период времени». Вместе с тем, регулятор оставляет за собой «право участия на валютном рынке для предотвращения резких колебаний и в случае угрозы финансовой стабильности».

По мнению главы Нацбанка, шоков больше ждать не следует.

«Мы оцениваем вероятность существенного изменения курса в ближайшее время как незначительную. Большинство негативных сценариев с точки зрения платежного баланса Казахстана уже реализовалось. Цена нефти за 2 года упала со 110 долларов США до 28 долларов. То есть мы уже потеряли 82 доллара США с каждого барреля нефти, что привело к падению экспорта в 2 раза и трехкратному сокращению поступающей от него валютной выручки. В случае снижения цен на нефть с 30 до 20 долларов за баррель наши потери составляют всего 10 долларов с барреля, что не приведет к кардинальному сокращению валютной выручки, способной повлиять на баланс на валютном рынке. Со стороны наличного рынка иностранной валюты мы также не ожидаем дальнейшего существенного давления на курс, поскольку его доля в общих операциях с иностранной валютой составляет около 15%», — аргументировал свои прогнозы Акишев.

Отметим, сегодня средневзвешенный курс национальной валюты составляет 383,23 тенге за доллар. Напомним, накануне введения плавающего обменного курса, 19 августа 2015 года, американский доллар стоил 188,38 тенге. Таким образом, за пять месяцев тенге просел более чем в два раза.

Официальный курс рубля сегодня равен 4,69. В обменных пунктах пара тенге-рубль торгуется в пределах 4,55 — 4,85.