Москва, 21 января, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В Кремле уверены, что Центробанк имеет несколько сценариев развития на случай обвала курса рубля. Об этом 21 января журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Курс волатилен, но это далеко не обвал», — сказал Песков.

По его словам, пока что не стоит употреблять слово «обвал» в отношении курса валют: «Курс действительно меняется, курс волатилен, но это далеко не обвал».

Песков рассеял сомнения в том, что у Центробанка отсутствуют какие-либо сценарии, призванные избежать «действительно обвальных изменений».

Пресс-секретарь напомнил о существовании в России мегарегулятора, коим является Центральный банк: «ЦБ достаточно внимательно следит за ситуацией и анализирует её».

Песков не стал называть порог курса рубля, который можно было бы назвать «обвалом»: «Это не является моей прерогативой».

Он подчеркнул, что такие прогнозы не должны озвучиваться из Кремля.

Напомним, ранее доллар побил исторический рекорд, а евро преодолел очередной исторический максимум с декабря 2014 года. Доллар расчетами «завтра» на 12:08 вырос на 4,39 рубля — до 85,79 рубля, курс евро — на 4,8 рубля, до 93,45 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.