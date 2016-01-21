Каир, 21 января, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Развитие сотрудничества Египта и Китая во всех сферах экономики привело к росту популярности изучения китайского языка и культуры. Китайский занял второе место по популярности среди иностранных языков в Египте, немногим уступив лишь английскому языку.

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Профессор кафедры китайской филологии Каирского университета Омайма Ганем рассказал о популяризации культуры Китая в Египте. По словам профессора, в 1983 г. в Египте работали лишь 11 профессиональных переводчиков с китайского языка, по состоянию на сегодняшний день, их число превышает 2 тыс. человек.

В 2007 г. в Египте был открыт первый Институт Конфуция при Каирском университете. За это время количество обучающихся в этом институте возросло с 30 до 1200 человек, пишет «Чжунго жибао».

Первая кафедра культурологии Китая была открыта в 2004 г. в Каирском университете. Спустя 12 лет более 10 ведущих учебных заведений открыли направления по подготовке специалистов по Китаю.

КНР остается крупнейшим торговым партнером Египта. В 2014 г. товарооборот между Китаем и Египтом достиг рекордного уровня в $11,6 млрд.