Ставрополь, 21 января, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В Ставропольском крае с начала 2016 года вдвое выросла стоимость патента по найму иностранных работников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления Федеральной миграционной службы.

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Размер фиксированного авансового платежа по налогу на доход для иностранных работников, нанятых по патенту для работы на территории Ставрополья, в 2016 году составил 3 088 рубля 56 копеек, что практически вдвое больше, чем в 2015 году (тогда он составлял 1 568,40 рублей).

Отметим, что в 2015 году иностранным гражданам было оформлено более 6,2 тысяч патентов. В бюджет Ставрополья поступило более 74 миллионов рублей с доходов иностранных граждан, работающих на основании патента.

В краевом управлении сообщили, что срок действия патента составляет 12 месяцев, и иностранным гражданам, планирующим работать в 2016 году, необходимо получить новый патент раньше, чем окончится действие старого.

Это возможно только если у иностранца заключен с работодателем трудовой договор и работодатель уведомил об этом миграционные органы.