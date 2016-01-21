Симферополь, 21 января, 2016, 12:13 — ИА Регнум. МЧС предупредило крымчан и местные власти об ожидающемся похолодании к выходным, 23−24 января. Об этом на заседании штаба по ликвидации ЧС в Симферополе сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Садаклиев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

snpcrimea.ru Зима в Крыму

«У нас к выходным дням ожидается похолодание. Прошу принять соответствующие меры по обеспечению жизнедеятельности населения», — обратился к региональным властям Садаклиев.

Он попросил проверить наличие топлива для дизель-генераторных установок и качество зимней солярки.

В МЧС прогнозируют, что температура снизится до восьми градусов мороза ночью 22 января, а 23 января столбик термометра опустится до 17 градусов ниже нуля. При этом популярные «погодные» интернет-сервисы прогнозируют, что 23 января не будет холоднее 12 градусов мороза.