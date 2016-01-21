Вашингтон, 21 января, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс заявил, что его план переустройства системы медицинского обслуживания предусматривает заботу о гражданах с пеленок и до самой смерти, сообщает Associated Press.

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Свой план медицинского обслуживания Сандерс опубликовал 17 января. В восьмистраничном электронном документе он излагает свою модель здравоохранения, так называемую «Здравоохранение для всех», за которую он выступал на протяжении многих лет. На осуществление программы потребуется $1,38 трлн ежегодно, которые будет поступать в бюджет налогами, которые граждане США будут платить вместо страховых взносов.

С критикой плана сенатора штата Вермонт выступили многие аналитики, заявив, что политик «живет в мире фантазий, а также высказывает идеи, которые он никогда не сможет претворить в жизнь».

Отмечается, что модель Сандерса более обширна, чем предложенная и продвигаемая президентом США Бараком Обамой «Medicare», в которую не входят многие необходимые услуги, из-за чего гражданам США приходит покупать коммерческую медицинскую страховку, помимо «Medicare».