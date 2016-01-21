Москва, 21 января, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию, которая примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 2016 года. Об этом 21 января заявил председатель конференции Вольфганг Ишингер.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, Россию в Мюнхене представит «очень серьезная делегация из России».

«Мы ожидаем очень серьезную делегацию от России. Прибудет министр иностранных дел Сергей Лавров. Мне сообщили, что также приедут другие высокопоставленные представители руководства России», — сказал Ишингер в интервью агентству Sputnik.

При этом глава конференции отметил, что приглашение к участию дважды направлялось на имя президента РФ Владимира Путина, и оба раза он отказывался: «Я отправил приглашение президенту Российской Федерации еще в прошлом сентябре и получил осенью ответ, что он не сможет присутствовать. Я отправил еще одно письмо в декабре, с повторным приглашением, возможно, он захотел бы поменять свое решение, ведь это интересная возможность объяснить необычную линию политики, но ответ был тот же».

Ишингер, вместе с тем, подчеркнул, что в обоих случаях отказа тон Путина был дружественным.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности — ежегодная конференция, проводимая в Мюнхене с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам (нем. Wehrkundetagung) и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.

В 2007 году президент РФ Владимир Путин выступил на 43-й Мюнхенской конференции с речью, ставшей затем крайне популярной и вызвавшей массу споров в среде политологов. По словам западных специалистов, Мюнхенская речь Путина ознаменовала собой «начало новой Холодной войны».