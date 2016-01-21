Москва, 21 января, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Биржевой курс доллара в ходе торгов 21 января поднялся до 84 рублей, евро превысил отметку в 91 рубль, передает корреспондент ИА REGNUM. По мнению аналитика компании RoboForex Дмитрия Гурковского, следующими «остановками» доллара будут 88, 90 и 100 рублей, а «дна» у рубля нет.

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«Картина торгов парой доллар/рубль рисует совершенно свободные перспективы движения. Стоит понимать, что рубль — сырьевая валюта в свободном плавании. Это значит, что цена рубля формируется исходя из спроса и предложения. Эти условия играют против «россиянина», — отмечает он.

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По мнению эксперта, доллар легко берет каждое из теоретических сопротивлений, «Следующая остановка на 88, далее 90 и 110 соответственно. При достижении диапазона 85−89 Центробанк может поднять вопрос об экстренном повышении ключевой ставки, но об интервенциях речи не идет, нет смысла сжигать деньги впустую. ЦБ подключится с интервенциями лишь в том случае, если ситуация будет угрожать финансовой системе страны. Это уровни в 15−20 долларов за баррель нефти несколько месяцев, но такой конъюнктуры сейчас нет», — говорит Гурковский.

Напомним, что ранее аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева также заявляла, что угрозу финансовой стабильности РФ будет представлять лишь продолжительное удержание цен на нефть в районе 15−20 долларов за баррель. По ее словам, в это не верят даже самые ярые пессимисты.

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