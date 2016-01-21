Санкт-Петербург, 21 января, 2016, 13:52 — ИА Регнум. 25 января Санкт-Петербургский кинотеатр «Аврора» представит вниманию зрителей лучшие фильмы о любви за последний год. В программу вошли картина «Про любовь»Анны Меликян и драма итальянского режиссёра Паоло Соррентино «Молодость». Как сообщили в пресс-службе кинотеатра, «Молодость» покажут в оригинале с русскими субтитрами.

Цитата из к/ф «Про любовь». реж Анна Меликян. 2015. Россия На сцене

Комедия «Про любовь» вышла на экраны в декабре 2015 года и стала первым масштабным проектом Меликян, до этого снимавшей малобюджетное авторское кино.

Полнометражная лента выросла из двух одноименных короткометражек, изначально подготовленных для благотворительного аукциона Action. В конечном итоге фильм получился сплетенным из нескольких новелл, в каждой из которых герои дают свое определение любви.

Персонажи картины очень разные люди: девушка из Японии, приехавшая в Москву завоевать сердце русского мужчины, молодая пара в образе аниме-героев; художник-ловелас; неуверенная секретарша и многие другие. Фильм Меликян примечателен отсутствием откровенных сцен и пылких признаний, в картине всего один поцелуй, тогда как он целиком о любви.

В фильме снимались Рената Литвинова, Михаил Ефремов, Владимир Машков, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Мария Шалаева и другие.

Летом 2015 года на 26-м Открытом российском фестивале «Кинотавр» картина получила Главный приз и Приз жюри кинопрокатчиков.

Новая драма «Молодость» Паоло Соррентино, автора «Великой красоты», погружает зрителя в атмосферу очарования жизни на взлёте лет. Действие происходит в Альпах, в пространстве шикарного швейцарского спа-отеля, где отдыхают и тоскуют об ушедших временах постаревший дирижер Фред Белинджер (Майкл Кейн) и его лучший друг — знаменитый в прошлом режиссёр Мик Бойл (Харви Кейтель).

Премьера фильма состоялась в мае 2015 года на 68-м Каннском кинофестивале. По итогам года Европейская киноакадемия признала «Молодость» лучшим европейским фильмом, а Паоло Соррентино — лучшим режиссёром. Сегодня, по мнению кинокритиков, Соррентино является самым перспективным кинематографистом Италии.

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