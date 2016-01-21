Степанакерт, 21 января, 2016, 11:19 — ИА Регнум. В 2015 году министерством культуры и по делам молодёжи Нагорно-Карабахской Республики было осуществлено 20 программ, 11 из коих — культурного плана, 9 — молодёжного. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции министр культуры и по делам молодёжи НКР Нарине Агабалян, передаёт корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

В рамках указанных программ было проведено свыше 400 мероприятий по следующим направлениям: изучение, сохранение и распространение культурного наследия, воспроизводство культурной идентичности и народных традиций, налаживание культурного сотрудничества и диалога и др.

Среди событий минувшего года министр отметила открытие рядом с монастырским комплексом Гандзасар 13 века научного и культурного центра Арцахский Матенадаран, который будет действовать как филиал Института древних рукописей Матенадаран имени св. Месропа Маштоца в Ереване. В залах Арцахского Матенадарана представлены оригиналы и копии рукописей, созданных в Арцахе (историческое название Карабаха) с раннего средневековья, а также уникальные документальные материалы об истории края. Фонд учреждения будет последовательно пополняться.

Под эгидой министерства культуры и по делам молодёжи НКР в 2015 году были изданы книги по арцахскому фольклору и истории, организованы конкурсы, направленные на воспроизводство культурной идентичности и национальных традиций. В частности, в городе Шуши состоялись вторые республиканские конкурсы «Арцахское искусство ковроделия» и «Родословное древо», а также организованный впервые конкурс-олимпиада «Национальный танец». В конкурсах приняли участие как граждане НКР, так и иностранцы.

Были организованы также фестивали «Женгялов хац» (традиционная карабахская лепёшка с зеленью), «Хноци» (сбивание коровьего масла) и др. Впервые была осуществлена программа «Нахаш», цель которой — приобщить карабахских детей к национальной культуре, прививая им эстетическое чувство, уважение и бережное отношение к культурным ценностям.

Среди событий 2015 года Нарине Агабалян выделила состоявшиеся с 12 по 15 ноября Дни Арцаха в Москве, в ходе которых делегация НКР, в частности, представила российской общественности национальную культуру, народные традиции, кухню.

Заметным культурным и общественно-политическим событием стал прошедший во второй декаде сентября фестиваль «Французские дни в Арцахе», целью проведения которого явилось укрепление существующих дружественных отношений с Францией и расширение рамок сотрудничества и диалога в различных областях. Во Французском парке г. Степанакерта состоялось торжественное открытие скульптуры «Вечность» (автор Торос Расткеленян), а также закладка фундамента центра франкофонии «Дом Поля Элюара».

В мероприятиях приняли участие около 200 представителей Круга дружбы «Франция-Карабах», должностные лица из Франции, многочисленные гости из-за рубежа и представители армянской диаспоры. Французский депутат Франсуа Рошблуан отметил значение создания центра франкофонии в плане полноценного знакомства с французской культурой, общения, обмена опытом, налаживания взаимного доверия и др. В рамках фестиваля был проведён ряд мероприятий по представлению французской культуры и страны в целом.

В 2015 году в НКР состоялся также четвёртый международный фестиваль классической музыки «Тнджре», проходивший параллельно с мастер-классами Любови Казарновской в степанакертском музыкальном колледже имени Саята-Новы. Помимо карабахских исполнителей в фестивале приняли участие молодые музыканты из 11 стран. Фестивальные концерты прошли в городах Степанакерт, Шуши, Мартакерт, Бердзор, Чартар. В дни фестиваля известные учителя музыки из Германии, Италии, Финляндии и Нидерландов дали местным молодым музыкантам мастер-классы по фортепиано, скрипке и кларнету. А Любовь Казарновская знакомилась с возможностями юных карабахских исполнительниц с намерением в дальнейшем создать в республике оперный центр.

За отчётный год в рамках осуществлённых министерством программ налажено сотрудничество с 18 странами мира (США, Франция, Россия, Италия, Испания, Великобритания, Швеция, Германия, Финляндия, Сингапур и др.), укреплялись связи с культурными центрами Республики Армения.

Примечателен также состоявшийся в Степанакерте закрытый показ нового документального фильма «5 углов Довлатова». Авторы — Аза Бабаян и Вадим Дубнов — попытались достоверно воссоздать эпоху и обстановку, при которой жил и трудился писатель, поразмыслить о месте человека в обществе и истории. На показе присутствовали жена писателя Елена Бродская и дочь Катерина Довлатова.

Заметными событиями стали также сольный концерт в НКР Мариам Мерабовой, концерт датского хора «Вокс Вива», выступление танцевальных групп из Нью Джерси, Нью Йорка и т.д. Министерство обеспечило участие карабахских коллективов и отдельных артистов в ряде зарубежных конкурсов. Карабахский певец Сар Саргсян стал победителем международных конкурсов в Испании, Италии и Болгарии.

Десятки разноплановых мероприятий были организованы в рамках 100-летия Армянского геноцида. 2 сентября на Площади Возрождения Степанакерта прозвучал «Реквием» Верди, посвящённый жертвам всех геноцидов и павшим за свободу Арцаха героям. Постановка состоялась под патронатом супруги президента Армении Риты Саргсян и при содействии министерства культуры и по делам молодёжи НКР. Автор проекта — Сарине Автандилян, художественный руководитель — Любовь Казарновская, дирижёр — Анатолий Левин.

Осуществляемая в сфере молодёжи политика была направлена на обеспечение условий для самореализации и стимулирование инициативности молодёжи, развитие международного сотрудничества и др. В сотрудничестве с коллегами из Армении и других государств было организовано 21 мероприятие, в частности, в России, Англии и Франции.

Одним из основных направлений была пропаганда среди молодёжи семейных ценностей, в связи с чем был организован ряд мероприятий, в частности, «Семейный лагерь-2015» с участием 23 семей, в том числе из города Сисиан Республики Армения.

Особое внимание было уделено также молодым людям с ограниченными физическими возможностями. В частности, для них был организован лагерь берегу озера Севан. Было обеспечено также участие молодёжи с ограниченными возможностями в фестивале цветов в г. Сисиане, где павильон НКР удостоился приза «Самый армянский павильон».