Токио, 21 января, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Правительство Японии жмет на все рычаги, чтобы кандидат от правящей партии смог выиграть выборы мэра в городе Гинован, в котором расположена база морской пехоты США «Футенма», сообщает Reuters.

Эмблема военной базы «Футенма»

Для поддержки своего кандидата, действующего мэра города Гинован, премьер-министр страны Синдзо Абэ пообещал выделить больший бюджет для Окинава, поддержать строительство парка развлечений Диснея, а также предоставить помощь малоимущим детям префектуры. В случае поражения официальный Токио ждет более яростное противостояние планам правительства по переносу базы США «Футенма».

Кандидат от оппозиции в мэры города Гинован, в котором расположена база морской пехоты США «Футенма», так же, как и губернатор префектуры Окинавы Такэси Онага является противником нахождения военных США на Окинаве и выступает за полное устранение их с территории Японии.

Напомним, между официальным Токио и властями префектуры Окинава не прекращается спор вокруг базы морской пехоты США «Футенма», которую правительство страны стремится перенести в менее населенные районы острова Хэноко. Данной мере противостоят власти Окинавы, заявляя, что военной базе нет места в префектуре.