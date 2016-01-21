Москва, 21 января, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Сейчас невозможно назвать крайнюю точку обвала рубля, уверен ведущий аналитик MFX Broker Артем Звягильский. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 21 января, после того как СМИ назвали прошедшую среду «черной» из-за того, что российская валюта резко обвалилась в ходе торгов.

debri.ru Сто рублей. 1961

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«На валютном рынке начинаются панические настроения и в моменте рубль может рухнуть выше 100 за доллар. Однако в текущей ситуации невозможно говорить о конкретной крайней точке падения», — отметил Звягильский.

Напомним, что 20 января пара USD/RUB по итогам дня взлетела на 3,6% до 81,40, EUR/RUB подскочил на 3,4% до 88,65. Ситуацию на российском валютном рынке аналитики обозначили как близкую к декабрю 2014 года.

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Добавим, что неоднократно в моменты резкого обвала рубля аналитики говорили, что «дно» по рублю может оказаться в районе отметки 100 рублей за доллар. Именно пробой «круглых» психологических уровней, как ранее заявила ИА REGNUM аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева, может вызвать панику как среди населения, так и среди инвесторов. Однако, по ее же словам, угрозу финансовой стабильности РФ будет представлять лишь продолжительное удержание цен на нефть в районе 15−20 долларов за баррель. «В это сейчас не верят даже самые ярые пессимисты», — отметила аналитик.