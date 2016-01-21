Калуга, 21 января, 2016, 11:00 — ИА Регнум. 747 работникам ОАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования» не выплачена заработная плата за ноябрь 2015 года. Общая сумма задолженности составила более 13 млн рублей, сообщила сегодня, 21 января, корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Татьяна Гильдикова.

industrialconflicts.ru Задолженность по заработной плате полностью погашена

В адрес генерального директора предприятия направлено прокурорское представление.

После вмешательства прокуратуры руководителем завода были приняты меры к устранению нарушения закона. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время задолженность по заработной плате на указанном предприятии полностью погашена.