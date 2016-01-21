Марсель, Франция, 21 января, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Бывший президент Гонкуровской академии Франции Эдмонда Шарль-Ру скончалась вечером 20 января в Марселе, сообщает Europe1.

maxima-library.org Эдмонда Шарль-Ру

Об этом стало известно из сообщения в сети Twitter секретаря академии Мари Дебади. «Эдмонда Шарль-Ру скончалась в среду вечером 20 января в Марселе. Рядом с ней был племянник Маркантонио дель Драго», — говорится в сообщении.

На момент смерти писательнице и известному журналисту было 95 лет.