У каждого второго заболевшего гриппом в Москве — вирус Н1N1
Москва, 21 января, 2016, 10:54 — ИА Регнум. У каждого второго заболевшего гриппом в Москве выявлен вирус Н1N1, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Нонна Фомкина.
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Вирус
По ее словам, пока летальных исходов среди заболевших нет.
«Самолечение довольно опасно», — заявила Фомкина. Главная опасность вируса в том, что на 2−3 день после заболевания у больного развивается пневмония.
Она добавила: «Как только появляются симптомы заболевания, необходимо срочно обращаться к врачу для того, чтобы назначили адекватное лечение».
Отмечается, что Н1N1 стал для специалистов «привычным» вирусом.
«Он циркулирует, мы ежегодно его выявляем. Но в этом году он активизировался», — рассказала Фомкина.