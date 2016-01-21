Москва, 21 января, 2016, 10:54 — ИА Регнум. У каждого второго заболевшего гриппом в Москве выявлен вирус Н1N1, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Нонна Фомкина.

scdiagnostics.com.au Вирус

По ее словам, пока летальных исходов среди заболевших нет.

«Самолечение довольно опасно», — заявила Фомкина. Главная опасность вируса в том, что на 2−3 день после заболевания у больного развивается пневмония.

Она добавила: «Как только появляются симптомы заболевания, необходимо срочно обращаться к врачу для того, чтобы назначили адекватное лечение».

Отмечается, что Н1N1 стал для специалистов «привычным» вирусом.

«Он циркулирует, мы ежегодно его выявляем. Но в этом году он активизировался», — рассказала Фомкина.