Таллин, 21 января, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Правительство Эстонии рассматривает вопрос привязки налогообложения сланцедобывающих предприятий страны к мировым ценам на нефть, чтобы ослабить негативные последствия их резкого падения. Об этом ИА REGNUM сегодня, 21 января, сообщили в канцелярии парламента Эстонии со ссылкой на министра здравоохранения и труда, председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского.

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По его словам, Министерство финансов запланировало осуществить такой переход с 2017 года. На заседании правительства 18 января было достигнуто соглашение, что в течение месяца будет подготовлены первые предложения по данному вопросу.

Осиновский признал, что нынешняя ситуация на рынке труда в Ида-Вирумаа (северо-восточная Эстония), связанная с массовыми сокращениями в сланцедобыче и сланцехимии, вызывает серьезные опасения, а с 2015 года события развиваются по негативному сценарию. Поэтому министр в качестве одной из временных мер облегчение требований в сфере охраны природы к предприятиям сланцевой отрасли. Он напомнил, что сегодня такие предприятия, помимо платы за использование природных ресурсов — 1,58 евро за каждую тонну, несут расходы по вывозу отходов, использованию воды в промышленных объемах, а также оплачивают загрязнение окружающей среды в виде углекислого газа.

Он отметил, что в сложившейся ситуации необходимо временно ослабить требования в сфере охраны природы, сохранив рабочие места и оказав помощь предприятиям, столкнувшимся с трудностями. «Помимо платы за использование природных ресурсов, которая составляет 1,58 евро за тонну и не является чрезмерно высокой, эти предприятия также выплачивают многие другие платы за природопользование, например, плату за вывоз отходов, за специальное использование воды или за выбросы в атмосферу при переработке сланца», — пояснил Осиновский. «Правительству следует внимательно рассмотреть все возможные варианты и найти баланс между защитой окружающей среды и обеспечением чувства уверенности в социальном и экономическом плане», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году крупнейшие предприятия региона северо-восточной Эстонии Nitrofert и Eesti Energia объявили о намерении уволить порядка 1000 работников, в 2016 году к этим людям добавилось почти 500 работников предприятия Viru Keemia Grupp. Ситуация на мировом рынке такова, что сокращения могут оказаться не последними.

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