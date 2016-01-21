Вашингтон, 21 января, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Выходец из России, трейдер Игорь Дубовой в американском суде дал признательные показания. Он сообщил, что был участником международной хакерской сети, занимающейся махинациями на фондовом рынке, сообщает Bloomberg.

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Хакерская сеть, в которой участвовал Дубовой, незаконно добывала инсайдерскую информацию корпораций, а затем использовала её для влияния на фондовый рынок. В частности, сам подсудимый скупал информацию у хакеров, что позволяло ему проводить на фондовом рынке операции, используя незаконные преимущества. По решению суда 29-летний трейдер должен выплатить $11 млн.

Как сообщалось ранее, Дубовой был арестован в августе 2015 года властями США. По этому же уголовному делу проходят 30 человек.

Общий доход, незаконно полученный группировкой, составил более $100 млн. В группу вместе с Игорем Дубовым входили другие выходцы из России, а также с Украины.