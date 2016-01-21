Москва, 21 января, 2016, 10:28 — ИА Регнум. В течение первого полугодия 2015 г. наблюдалось снижение актуальности проблем, связанных с работой, осенью был зафиксирован небольшой всплеск, однако к концу года значения показателей вновь пошли на спад. В итоге можно отметить, что в декабре ожидания жителей России относительно их (или членов их семей) положения в компании-работодателе были более оптимистичны, чем в начале года. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

timeout.ru Семечки

Индексы вероятности снижения зарплаты и задержек выплат в декабре составили — 12 п. и — 14, в январе: — 7 и — 5 п., соответственно (при диапазоне от — 100 до 100). О том, что опасаются появления подобных проблем, в конце года сказали 37% и 36%, в начале 2015-го таковых было 40% и 37%.

Прогнозы относительно сокращений по месту работы (своей или членов семьи): в начале года давали 38% опрошенных, в декабре — 35%, значения соответствующих показателей по данному вопросу составляют — 5 и — 12 п. При этом беспокойство относительно того, что увольнение может коснуться их самих или близких людей заметно ниже — индекс вероятности данной проблемы в декабре был равен — 26 п. (против — 15 п. в январе). О том, что это может произойти в ближайшие несколько месяцев, в ходе последнего опроса сказали 25% респондентов.

Перевода на неполную рабочую неделю или отправки в неоплачиваемый отпуск опасаются 28% опрошенных (в декабре индекс составил — 22 п., в январе был равен — 14 п.). В целом можно отметить, что большая часть опрошенных считает все названные трудности в отношении себя и своих близких маловероятными.

Опрос проведён 26−27 декабря 2015 года. Опрошены 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.