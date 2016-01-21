Вашингтон, 21 января, 2016, 10:12 — ИА Регнум.



Некоторые выпускники колледжей США не знают: какой страны этот флаг

В начале января Американский совет попечителей и выпускников провел исследования общеобразовательного уровня выпускников колледжей. В качестве базы для опроса использовались факты, знание которых является обязательным для получения документа об окончании средней школы в США.

Выяснилось, что только 28% выпускников вузов смогли определить Джеймса Мэдисона как отца американской Конституции. Более половины (!) выпускников вузов не знают, как в американскую Конституцию вносились поправки. Также почти половина обладателей дипломов о высшем образовании не знает, что сенаторы избираются на шестилетний срок, а конгрессмены избираются на два года. Почти 40% выпускников вузов не знают, что Конгресс имеет право объявлять войну.

Менее половины выпускников вузов знали, что президентские импичменты утверждаются Сенатом США. Треть выпускников колледжей не знали, что политику, получившую название «Новый курс», проводил Франклин Делано Рузвельт.

Не повезло и другому Рузвельту — почти половина выпускников с дипломами о высшем образовании не знала, что президент Теодор Рузвельт сыграл важную роль в строительстве Панамского канала.

Особенно поразило исследователей, что каждый десятый обладатель диплома о высшем образовании в 2015 году искренне считал, что телевизионное реалити-шоу «Судья Джуди» транслируется с подлинных заседаний Верховного суда.

Причина этого, по мнению исследователей, кроется в резком падении требований к студентам. Как показали данные АСПВ, даже среди гуманитарных колледжей и университетов США, готовящих юристов или политологов, меньше 20% включают курс американской истории как обязательный, допуская его замену «более завлекательными» курсами вроде гендерного искусствоведения, любительского актерского мастерства и эссеистики.

Не удивительно, что, по данным Американского совета попечителей и выпускников, уровень гуманитарного знания выпускников технических колледжей и факультетов оказался выше, чем собственно у гуманитариев.

В технических вузах гуманитарное знание всегда было по понятным причинам на втором плане, что позволило ему уцелеть от эрозии и уберечься от заражения «прогрессивными образовательными практиками».