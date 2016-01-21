Москва, 21 января, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Возможны два прямопротивоположных подхода к выработке антикризисных мер в современных российских реалиях. Первый подход исходит из приоритета защиты интересов высокооплачиваемого слоя населения страны. Второй — из приоритета защиты интересов большинства населения. Для соблюдения интересов первого слоя желательны одни антикризисные меры, для второго слоя — необходимы совсем иные меры. Скорее всего, наше правительство попытается разработать программу антикризисных мер, в которой формально существует компромисс между этими двумя типами интересов, хотя на самом деле при всех условиях для выхода из сложившей ситуации необходимо использовать ресурсы общества в целом, а значит его большинства, а вовсе не его меньшинства. Об этом заявил профессор кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ им.Г.В.Плеханова Владимир Галанов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение правительству РФ поменять антикризисный план.

www.rea.ru Профессор кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ им.Г.В.Плеханова Владимир Галанов

«Поэтому проблема заключается не в том, откуда брать средства для выхода из кризиса — теоретически их можно «взять» только у всех членов общества, а в том, куда эти средства будут направлены: на цели дальнейшего личного обогащения или на цели поддержания и подъема уровня жизни всех членов общества.

Высокооплачиваемые граждане страны не пострадают от любого типа разумных антикризисных мер по двум причинам: это гарантирует и излишек номинала их текущих доходов и имеющееся у них накопленное финансовое и имущественное богатство.

Недостаточно оплачиваемые граждане неизбежно страдают в силу того, что их доходы резко отстают от роста цен и тарифов. Каковы бы ни были официальные данные об инфляции, для потребителя они всегда будут нечто вроде средней температуры по больнице.

Раз чисто экономически невозможно ни повысить уровни оплаты труда в стране, ни законодательно запретить рост цен на потребительские товары, то напрашивается лишь один ключевой выход, удовлетворяющий интересам всех членов российского общества — это использовать все возможные финансовые ресурсы на развитие национального производства, прежде всего, продовольственных, а затем и непродовольственных товаров. Необходимо «затопить» внутренний рынок национальным продовольствием и необходимыми среднему жителю предметами потребления, что сделает уровень жизни большинства населения нечувствительным к нынешнему высокому валютному курсу рубля. Тем самым будет закрыта главная «брешь», через которую подпитывается кризисность российской экономики — устранена жесткая зависимость покупательной способности рубля от его валютного курса. Будет минимизировано влияние изменения валютного курса рубля на уровень жизни большинства населения страны.

С точки зрения нахождения необходимых финансовых ресурсов, задача правительства, на наш взгляд, заключается вовсе не в формальном сокращении (секвестировании) расходов федерального бюджета (и бюджетов иных уровней) на 10 или 20%. На самом деле речь должна идти не о бухгалтерском уменьшении расходов вообще, а о своего рода «чистке» ведомственных смет расходов. Например, из их состава следует на ближайшие пару лет полностью исключить избыточные в нынешних обстоятельствах расходы «представительского», престижного и иного «роскошного» характера, где бы они не были «спрятаны».

Главной задачей антикризисной оптимизации бюджетных расходов страны мог бы стать срочный и полный пересмотр заложенных в федеральном бюджете инвестиционных и иных затратных программ, сформированных в «тучные годы», и, скорее всего, под интересы определенных групп компаний. Именно в этих огромных финансовых ресурсах и заключается «неиссякаемый» источник денежных средств, столь необходимый стране в нынешних трудных условиях. Требуется лишь быстро перенаправить существенную часть этих ресурсов на действительно необходимые стране в текущих условиях цели, ключевой из которых является стимулирование массового производства относительно дешевых товаров для широких слоев населения. Сделать это можно, например, на основе беспроцентных кредитов, дотаций, субсидий, ликвидации налогов и т.п. финансовых мер стимулирования развития малого и среднего бизнеса. В данном случае рост производства предметов потребления для населения одновременно является и важнейшим способом повышения занятости, а потому еще и источником роста денежных доходов населения.

Иначе говоря, раз в современных условиях крупная промышленность не в состоянии «помочь» стране, то эту помощь может оказать лишь мелкое товарное производство, ибо именно оно и лежит в основе современного рыночного хозяйства. По сути, за различиями в интересах высокооплачиваемых и рядовых работников скрываются противоречия между крупным и мелким бизнесом. Современная структура расходов государственного бюджета ориентирована на интересы, прежде всего, крупного бизнеса. Для решения текущих экономических проблем необходимо найти верный баланс между интересами крупного и мелкого бизнеса, а с учетом накопившегося перекоса в этих интересах, следует вообще на какое-то время даже дать приоритет интересам именно мелкого бизнеса», — высказал свое мнение Галанов.

«Антикризисные меры государства должны опираться не на формальное сокращение имеющихся расходов государства, а на их оптимизацию по своему составу и нацеленности. В условиях антироссийских санкций и падения доходов от экспорта только меры по максимизации финансирования мелкого бизнеса, способного при льготном финансировании насытить внутренний рынок страны необходимыми всему ее населению дешевыми предметами потребления, и есть истинно антикризисные меры и по своему результату и потому, что они отвечают интересам всех членов общества.

Следует заметить, что в дальнейшем относительная дешевизна предметов потребления при существующем валютном курсе рубля может привести к росту их экспорта и тем самым правильно организованный малый бизнес превратится в существенный альтернативный источник иностранной валюты даже в условиях низких цен на нефть и газ», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января правительству РФ предложили поменять антикризисный план. Это должен быть не антикризисный план, а план стабилизации структурных реформ примерно на 3 года. План должен решать две основные задачи: рост и благосостояние, компенсация потерь, считает ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау.