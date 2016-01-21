Чебоксары, 21 января, 2016, 09:57 — ИА Регнум. В Чувашии произошла ещё одна крупная авария. 20 января в аварии с участием четырёх машин погибли три человека, сообщили ИА REGNUM в региональном МВД.

Авария в Канашском районе. Фото пресс-службы ГИБДД Чувашии

ДТП произошло вечером 20 января в Канашском районе возле деревни Воронцовка. По предварительным данным водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым МАЗом. Затем легковой автомобиль задел «Тойоту» и «Хендай Солярис», которые ехали в попутном направлении.

В результате аварии водитель «Жигулей» и двое пассажиров погибли на месте ДТП. В числе погибших — бывший глава Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Яков Кушев, сложивший полномочия несколько месяцев назад. Ещё два человека получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 января в Чебоксарском районе Чувашии при столкновении трех автомобилей погибли два человека, ещё восемь получили ранения. 10 января на федеральной трассе в Ядринском районе столкнулись микроавтобус «Фиат Дукато» и грузовик «Рено Премиум», в результате травмированы пятеро человек. 8 января автоавария на федеральной трассе в Архангельской области унесла жизни четырёх чебоксарцев: в машину, в которой они находились, на большой скорости врезался внедорожник.