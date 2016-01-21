Таллин, 21 января, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Санкции в отношении России со стороны Европейского союза должны продолжаться до полного выполнения требований Минского соглашения. Об этом ИА REGNUM сегодня, 21 января, сообщили в канцелярии правительства Эстонии со ссылкой на итоги встречи премьер-министра страны, председателя праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйваса и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карусель (фрагмент)

По словам Рыйваса, он особо отметил в беседе с Меркель, что «единая позиция Запада и Европы (Европейского союза) в отношении конфликта на Украине остается вопросом критической важности».

На встрече, состоявшейся в Германии 20 января, обсуждались и другие вопросы. Так, Рыйвас высоко оценил личную роль Меркель в разрешении проблемы беженцев Средиземноморья в 2015 году. «Германия оказывает решающее влияние на единство Европы и на поиск политических решений для разрешения вопросов безопасности и экономики», — заявил эстонский премьер.

Говоря о предстоящей в июле встрече руководителей стран-членов НАТО в Варшаве, Рыйвас заявил, что Эстония выступает за увеличение присутствия войск союзников в регионе Прибалтики. «Готовность Германии отправить в Прибалтику воинское подразделение на основе постоянного базирования значительно повысит безопасность в регионе», — убежден он.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 20 января в рамках своего официального визита в Германию премьер-министр Эстонии, председатель праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйвас встретился с канцлером Ангелой Меркель. Встреча проходила в рамках ежегодной конференции руководства земельного парламента Баварии. На конференции Рыйвас выступил с речью на тему обеспечения безопасности в Эстонии и Европе, а также рассказал о достижениях эстонского «электронного государства».

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