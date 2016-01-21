Киев, 21 января, 2016, 09:34 — ИА Регнум. В Давосе президент Украины Петр Порошенко провел встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиски выхода (фрагмент)

Более четырех часов они обсуждали вопросы безопасности и поддержки Соединенными Штатами украинских реформ, сообщает пресс-служба главы Украины. Кроме этого, Порошенко скоординировал с Байденом действия относительно режима прекращения огня в Донбассе.

«Мы договорились о скоординированных действиях, которые должны обеспечить прекращение огня, … беспрепятственный доступ представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в пункты хранения тяжелого оружия и к границе», — рассказал Порошенко.

Кроме того, стороны скоординировали действия по активизации политического процесса, включая подготовку выборов в Донбассе.

«Мы пришли к общему выводу, что альтернативы минскому процессу не существует. Мы имеем полную поддержку Соединенных Штатов Америки относительно полной имплементации минского процесса», — добавил Порошенко.

17 января стало известно, что США передали Украине военное и медоборудование стоимостью $21 млн и $2 млн соответственно.