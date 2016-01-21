Колумбия, США, 21 января, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Суперкомпьютер в штате Миссури (США) установил самое большое из известных науке простых чисел, сообщает ABC News.

krwg.org Суперкомпьютер

Новое число, которое состоит из 22.338.618 цифр, было открыто Университетом Центрального Миссури (город Колумбия).

Для установления новых простых чисел ученые берут число 2, возводят его в степень «n», а затем вычитают единицу. Лишь единицы чисел, получаемых таким методом, являются простыми.

Простые числа — это числа, которые делятся только на себя и на единицу. Они играют важную роль в компьютерном шифровании. Отмечается, что новое число превосходит предыдущее на пять миллион цифр.