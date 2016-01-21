Пекин, 21 января, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Вооруженные силы Китая прекратили выпуск газет, публикуемых в семи военных округах страны в рамках программы по сокращению самой многочисленной армии мира, сообщает China Daily.

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Самым старым изданием стала газета «Солдатские новости», которые выходили в Гуанчжоу с 1930 года, самым молодым — пекинская «Собратья по оружию», публикуемая с 1949 года.

Как сообщил еженедельник Народно-освободительной армии Китая, все семь изданий вышли со своими последними статьями 15 января. В них журналисты попрощались с читателями и высказались в поддержку идущих реформ армии КНР.

Напомним, 3 сентября 2015 года на военном параде по случаю 70-летия Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что численность армии Китая в ближайшее время сократится на 300 тыс. человек.